BRUNICO. Un derby da dimenticare per il Bolzano, una serata da incorniciare per il Val Pusteria. Alla Intercable Arena, davanti a 3.104 spettatori, i Lupi travolgono i Foxes per 6-1 nel primo confronto stagionale tra le due formazioni altoatesine. Una partita senza storia, indirizzata già nel primo periodo, chiuso dai padroni di casa con quattro reti di vantaggio.

Il Val Pusteria impiega poco più di tre minuti per sbloccare il risultato con Lipon in superiorità numerica. Il Bolzano fatica a reagire e nel giro di pochi minuti incassa altre tre reti, firmate da Ierullo, Fitzgerald e Zandegiacomo. Dopo nemmeno 14 minuti di gioco i gialloneri conducono per 4-0. I biancorossi tentano una reazione, ma Schneider colpisce la traversa e Bradley il palo.

Nel periodo centrale il copione non cambia. Fontaine firma il quinto gol dei padroni di casa al 28’18”, mentre Kivihalme accorcia le distanze al 35’37”, realizzando quella che resterà l’unica rete della serata per i Foxes. Poco più di un minuto dopo, Bowlby sorprende Domingue sul primo palo e ristabilisce le cinque lunghezze di vantaggio.

Nel terzo periodo il Bolzano cerca di rendere meno pesante il passivo, ma trova sulla propria strada un ottimo Pasquale, decisivo sulle conclusioni di Schneider, Digiacinto e Kivihalme. Nemmeno una situazione di sei contro tre permette ai biancorossi di trovare la seconda rete.

Il derby si chiude con un pesantissimo 6-1 e un bilancio di 26 tiri in porta a 15 in favore dei pusteresi. Per la formazione di coach Karhula l’occasione del riscatto arriverà mercoledì 2 dicembre, alle 19.15, sul ghiaccio degli Steinbach Black Wings Linz, con diretta televisiva su TV33.