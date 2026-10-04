PECHINO. Il pericolo è passato. Jannik Sinner conserverà il primo posto della classifica mondiale nonostante lo stop che lo ha costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Shanghai. A togliere definitivamente dalla corsa Alexander Zverev è stato Novak Djokovic, capace di piegare il tedesco al termine di tre set combattutissimi.

La strada verso il sorpasso era strettissima per Zverev, ma ancora aperta: il tedesco avrebbe dovuto fare bottino pieno sia a Pechino sia nel successivo appuntamento di Shanghai. Il suo inseguimento si è invece fermato nei quarti nella capitale cinese, dove Djokovic ha cambiato volto alla partita dopo aver ceduto il primo set.

Perso il parziale iniziale per 6-4, Djokovic ha risposto con lo stesso punteggio nel secondo e ha completato la rimonta nel terzo. Il serbo ha trasformato il secondo match point dopo due ore e 35 minuti, imponendosi 4-6, 6-4, 6-4 e cancellando le residue possibilità di Zverev di raggiungere Sinner in vetta.

Per Sinner arriva così una buona notizia mentre è costretto a guardare i tornei asiatici da lontano per i problemi al ginocchio. Djokovic, invece, continua la sua corsa a Pechino e in semifinale troverà Daniil Medvedev. Nell'altra sfida per un posto in finale saranno di fronte Alex de Minaur e Hubert Hurkacz.