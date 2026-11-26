BOLZANO. Le Eagles Bolzano rischiano di scomparire dal panorama dell’hockey femminile. Dopo il ritiro anche dal campionato italiano, la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne lancia un appello per salvare una squadra che ha conquistato numerosi scudetti e ottenuto risultati importanti a livello internazionale.

«Una sconfitta che va ben oltre il mondo dello sport», sottolinea la Commissione, evidenziando come la crisi non sia legata a talento o risultati, ma alla mancanza di risorse economiche.

L’organismo provinciale invita a riflettere sulle difficoltà che colpiscono lo sport femminile, chiedendosi perché una realtà vincente debba rischiare di chiudere per ragioni finanziarie. «Quante squadre maschili con successi nazionali e internazionali vengono lasciate chiudere semplicemente perché non si trovano i fondi necessari?», si legge nella nota.

La Commissione si rivolge quindi ad Alperia, Idm, alla Provincia autonoma di Bolzano e alle grandi imprese del territorio, comprese quelle che hanno ottenuto certificazioni per la parità di genere. L’obiettivo è promuovere un intervento concreto, anche attraverso un progetto condiviso di sponsorizzazione, per evitare che un’eccellenza sportiva venga abbandonata.