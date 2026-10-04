BOLZANO. Quattro vittorie di fila e vetta della ICE Hockey League confermata. L’HCB Alto Adige Alperia supera 4-3 ai rigori l’FTC-Telekom al termine di una battaglia davanti ai 3.411 spettatori della Sparkasse Arena. Una serata cominciata malissimo, con il doppio vantaggio ungherese, e trasformata dai Foxes in un'altra festa grazie a una rimonta furiosa e alle parate decisive di Damian Costantini.

Il Ferencvaros colpisce dopo appena 3'21" con Jussi Tammela in powerplay e al 13'34" trova anche lo 0-2 con Jesper Lindgren. Il Bolzano sembra alle corde, ma cambia completamente marcia nel finale di primo periodo. Isaac Ratcliffe accorcia al 14'49", Zac Leslie firma il pareggio al 16'16" con il suo primo gol in biancorosso e, a 61 secondi dalla sirena, Luca Frigo completa la rimonta trovando anche lui la prima rete stagionale.

Il vantaggio dura però soltanto 28 secondi dall'inizio del periodo centrale: ancora Lindgren sorprende Costantini e firma il 3-3. Da quel momento il risultato non cambia più. I Foxes costruiscono occasioni con Ratcliffe, Gazley e Kivihalme, mentre dall'altra parte il portiere biancorosso risponde ai tentativi magiari. Anche il terzo periodo resta bloccato e il Bolzano non sfrutta una superiorità numerica nel finale.

Si arriva così all'overtime, dove è soprattutto Costantini a tenere in piedi i Foxes durante un powerplay del Ferencvaros. La sfida si decide ai rigori: Cole Schneider inventa un rovescio vincente, unico centro della serie, mentre Costantini completa l'opera fermando due conclusioni avversarie, con un altro tentativo ungherese respinto dal palo. Il punto supplementare resta così a Bolzano, che continua la sua corsa in testa alla classifica.