BOLZANO. L'HCB Alto Adige Alperia punta ancora su Enrico Larcher. Il club biancorosso ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore italiano, che vestirà la maglia dei Foxes anche nella stagione 2026/27.

Per il 22enne veneto sarà il secondo campionato a Bolzano, dopo un'annata in cui ha collezionato 39 presenze con la prima squadra, disputando anche la Champions Hockey League. Nel corso della stagione ha inoltre trovato spazio con il Merano in Alps Hockey League, dove ha totalizzato 43 presenze, un gol e 14 assist, contribuendo al raggiungimento della finale contro il Gherdeina. Nel suo percorso stagionale sono arrivate anche quattro convocazioni con la Nazionale italiana senior.

La società continua così a investire su un gruppo giovane, con l'obiettivo di accompagnare la crescita dei talenti italiani e renderli sempre più protagonisti del roster.

«Il primo anno a Bolzano mi ha dato modo di prendere confidenza con un livello più alto e soprattutto in Champions Hockey League ho potuto avere anche un buon minutaggio sul ghiaccio – ha spiegato Enrico Larcher –. Sono felice di poter tornare e continuare questo processo di crescita: darò tutto per la maglia biancorossa e non vedo l'ora di rivedere tutti i tifosi».

Nato a Pieve di Cadore il 17 giugno 2004, Larcher è cresciuto nel settore giovanile della squadra del suo paese prima di approdare al Cortina nel 2019. Con il club ampezzano ha esordito in prima squadra nel 2020 e ha disputato complessivamente 224 partite, realizzando tre gol e 34 assist, conquistando anche due Scudetti e una Supercoppa italiana.

Il difensore vanta inoltre un lungo percorso con le Nazionali giovanili azzurre. Nel 2021/22 è stato premiato come miglior giocatore dell'Italia ai Mondiali Under 18 Divisione IB e ha contribuito alla promozione della Nazionale Under 20 Divisione IIA, chiudendo il torneo come difensore più prolifico e miglior giocatore per plus/minus. Successivamente ha preso parte ad altri due Mondiali Under 20 Divisione IB, ricevendo ancora il riconoscimento di miglior giocatore della squadra italiana.