MILANO. Il Bolzano conquista una vittoria spettacolare sul ghiaccio di Milano, imponendosi 4-3 all’overtime davanti a 4.000 spettatori. A decidere la sfida è Cole Schneider, autore della rete decisiva al 62’11”. Serata amara invece per il Val Pusteria, sconfitto 3-2 a Vienna dopo essere stato in vantaggio nel terzo periodo.

La sfida tra Milano e Bolzano si accende fin dalle prime battute. I padroni di casa passano in vantaggio con Caamano, ma nella seconda frazione arriva il pareggio di Elson. I lombardi tornano avanti con Chiodo, prima che Ratcliffe ristabilisca la parità in superiorità numerica all’inizio del terzo tempo. Milano trova ancora il vantaggio con Linqvist, ma il Bolzano non si arrende e raggiunge il 3-3 grazie a van de Leest al 54’19”. Si va al supplementare, dove Schneider supera il portiere avversario e regala il successo ai Foxes.

Niente punti invece per il Val Pusteria, battuto 3-2 dai Vienna Capitals. Dopo un primo tempo senza reti, i Lupi sbloccano il risultato con Lipon al 36’, ma vengono raggiunti da Vey su rigore poco prima della seconda sirena. Nel terzo periodo Fitzgerald riporta avanti i gialloneri, sfruttando una superiorità numerica, ma Bailen firma il 2-2 al 53’.

La beffa per il Val Pusteria arriva al 57’27”, quando Gregoire realizza in power play il gol del definitivo 3-2. Inutile il tentativo finale dei Lupi di pareggiare togliendo il portiere. Per la squadra di Jason Jaspers è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Linz, mentre il Bolzano festeggia una preziosa vittoria in trasferta.