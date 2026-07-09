BOLZANO. L'HCB Alto Adige Alperia punta ancora su Matt Bradley. Il club biancorosso ha ufficializzato il rinnovo dell'attaccante della Nazionale italiana, che vestirà la maglia dei Foxes anche nella stagione 2026/27.

Il 29enne canadese, diventato nel frattempo eleggibile con l'Italia, si appresta così a vivere la sua terza stagione consecutiva a Bolzano, dove in due anni ha collezionato 97 punti in 111 presenze. Arrivato nell'estate del 2024, Bradley si era imposto subito come miglior realizzatore della regular season con 16 gol e 25 assist, confermandosi poi anche nell'ultima annata con 13 reti e 31 assist complessivi tra regular season e playoff.

L'attaccante è stato protagonista anche in Champions Hockey League, chiudendo come miglior marcatore dei biancorossi con 3 gol e 4 assist. Tra le reti più ricordate dai tifosi c'è quella realizzata a 21 secondi dalla sirena sul ghiaccio del Lukko Rauma, decisiva per il successo dei Foxes in Finlandia.

Nel frattempo Bradley ha esordito con la Nazionale italiana, prendendo parte sia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove è andato a segno contro Svezia e Slovacchia, sia ai Mondiali Top Division disputati in Svizzera.

«Non vedo l'ora di tornare per un'altra stagione in biancorosso – ha dichiarato Bradley –. Sono felicissimo e ho una gran voglia di tornare al lavoro con i ragazzi per cercare di portare a Bolzano il titolo. Un grande saluto a tutti i tifosi, godetevi il resto dell'estate e ci vediamo presto».

Nato il 22 gennaio 1997 a Vancouver, Bradley era stato scelto nel quinto turno del Draft NHL 2015 dai Montreal Canadiens. Dopo aver conquistato il titolo ECHL con i Newfoundland Growlers e aver maturato esperienze anche in AHL, si è trasferito in Europa nel 2021 con i Vienna Capitals, prima del passaggio agli Straubing Tigers in Germania e dell'approdo a Bolzano nel 2024, dove si è ormai affermato come uno dei punti di riferimento dell'attacco biancorosso.

(foto HCB/Vanna Antonello)