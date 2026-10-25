BOLZANO. Il Bolzano non si ferma più. I biancorossi espugnano la Heidi Horten Arena di Klagenfurt battendo il KAC per 5-2, conquistano la quarta vittoria consecutiva e conservano la vetta della classifica di ICE Hockey League, a pari punti con il Linz. Protagonista Cristiano Digiacinto, autore della seconda doppietta consecutiva. Decisiva anche la solidità delle squadre speciali, con due reti in superiorità numerica e un penalty killing impeccabile.

Partenza fulminante dei Foxes, che passano in vantaggio dopo appena 18 secondi grazie alla deviazione vincente di Matt Bradley sul tiro di Leslie. Il portiere Louis Domingue difende il risultato con interventi decisivi durante le superiorità numeriche austriache. Nel secondo periodo Isaac Ratcliffe firma il raddoppio al 27'31", ma il KAC accorcia con Hudson. La risposta altoatesina arriva subito: Turner Elson sfrutta una respinta e ristabilisce il doppio vantaggio.

Nel terzo tempo il Bolzano controlla la partita e colpisce ancora. Al 48'31" Digiacinto ribadisce in rete un disco respinto dal portiere avversario, portando il risultato sull’1-4. Il Klagenfurt tenta l’ultima reazione e trova il secondo gol con Nickl al 56'31", ma ancora Digiacinto, a porta vuota, chiude definitivamente i conti al 59'10". Una prestazione convincente per la formazione allenata da Kari Karhula, capace di imporsi su un campo difficile.

Per i Foxes si apre ora una settimana intensa, con tre impegni prima della pausa internazionale. Mercoledì 28 ottobre alle 19.45 il Bolzano ospiterà il Villach alla Sparkasse Arena, prima delle trasferte contro Fehervar e Vienna. L’obiettivo sarà prolungare la striscia vincente e difendere il primato.