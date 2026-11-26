SESTO PUSTERIA. "Ieri Jannik è arrivato a Sesto Pusteria ed è da stanotte che nevica tantissimo, si vede che tutta questa neve l'ha portata lui". La battuta, ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, è del sindaco di Sesto Pusteria Thomas Summerer. E' contento del ritorno di Sinner nel suo paese di origine? "E' una gioia averlo qui ma dall'altra parte il motivo per cui è tornato ci rende tristi perché lo vorremmo in campo".

Il primo cittadino del paesino della alta Pusteria racconta di non averlo ancora incontrato: "No, lasciamolo prima riposare, per quello che ne so io è arrivato solo ieri pomeriggio. Ci vedremo con calma". Quando si incontrano - racconta - parlano di "cose normali: come sta la mia famiglia, come va in paese, cose cose così". Nonostante la presenza del tennista in paese "è tutto molto tranquillo": non c’è gente davanti all’albergo di famiglia.

(immagine Un Giorno da Pecora)