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CASTELLAMMARE DI STABIA. Pesante sconfitta per il Südtirol, battuto 3-0 dalla Juve Stabia nella sfida di Serie B. I biancorossi vanno sotto poco prima dell’intervallo e subiscono altre due reti nella ripresa, senza riuscire a trovare la via del gol.
A sbloccare il risultato è Sibilli al 43', mentre al 74' Di Nardo firma il raddoppio. All’84' Sandrucci completa il tris, finalizzando un’azione sviluppata sulla sinistra con l’assist di Douglas.
Nel finale, all’89', arriva anche l’ammonizione di Karic. Per il Südtirol una giornata amara, con una sconfitta netta sul campo dei campani.