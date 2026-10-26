SESTO PUSTERIA. Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti tra Jannik Sinner e Darren Cahill. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano britannico The Times, il numero uno del mondo avrebbe già individuato il successore del tecnico australiano: si tratta dello svedese Magnus Norman, ex numero due del ranking mondiale e allenatore di alcuni dei protagonisti del tennis internazionale.

Cahill, al fianco del campione altoatesino dall’estate del 2022, aveva già manifestato l’intenzione di ritirarsi alla fine della scorsa stagione, salvo poi decidere di prolungare la collaborazione per un altro anno. Questa volta, però, l’addio potrebbe concretizzarsi davvero, aprendo una nuova fase nella carriera di Sinner.

Il nome scelto sarebbe quello di Norman, già allenatore di Robin Soderling e soprattutto di Stan Wawrinka. Proprio con il tennista svizzero lo svedese ha costruito un rapporto professionale particolarmente vincente, contribuendo alla conquista di tre titoli del Grande Slam.

Secondo la ricostruzione del Times, Norman andrebbe ad affiancare Simone Vagnozzi, confermando così la struttura dello staff tecnico del campione altoatesino. Al momento si tratta di un’indiscrezione, senza conferme ufficiali da parte di Sinner o del suo entourage.