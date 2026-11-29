BOLOGNA. L’Italia del tennis entra nella storia conquistando la quarta Coppa Davis consecutiva. Anche senza Jannik Sinner, recentemente operato al ginocchio, la Nazionale azzurra supera per 2-1 la Spagna di Carlos Alcaraz nella finale disputata domenica 29 novembre 2026 a Bologna. Il grande protagonista della giornata è Lorenzo Musetti, capace di conquistare due punti e trascinare la squadra di Filippo Volandri verso un nuovo trionfo.

Ad aprire la sfida è proprio Musetti, protagonista di una straordinaria rimonta contro Rafael Jodar, numero 10 del mondo. Dopo aver perso il primo set al tie break ed essere finito sotto 2-0 nel secondo, il tennista toscano cambia marcia e conquista il primo punto azzurro con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-1, al termine di oltre tre ore di gioco.

La Spagna ristabilisce la parità grazie a Carlos Alcaraz. Il campione di Murcia, reduce dalla vittoria alle Atp Finals di Torino, supera Flavio Cobolli per 6-2, 7-6. Il romano prova a riaprire la partita nel secondo parziale, ma deve arrendersi al tie break.

A decidere l'assegnazione del trofeo è quindi il doppio. Il capitano Filippo Volandri punta ancora su Musetti, schierandolo al fianco di Andrea Vavassori contro Alcaraz e Marcel Granollers. Una scelta vincente: gli azzurri si impongono per 6-2, 7-5, mostrando grande solidità anche nei momenti più delicati dell'incontro.

Il break conquistato sul 5-5 del secondo set apre la strada alla festa italiana, con Vavassori che chiude la partita al servizio davanti al pubblico bolognese in delirio.

Per il tennis italiano è l'ennesima impresa di un ciclo straordinario. L'assenza del campione altoatesino Jannik Sinnernon ha impedito agli azzurri di confermarsi ai vertici mondiali, dimostrando la profondità e la competitività di un gruppo capace di vincere anche contro una delle stelle più luminose del tennis internazionale.