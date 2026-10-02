BOLZANO. Dopo quattro tentativi andati a vuoto, Jannik Sinner può finalmente festeggiare: il campione altoatesino ha ottenuto la patente per la moto, superando l'esame al quinto tentativo. Una piccola vittoria personale per il numero uno del tennis mondiale, che questa volta ha dovuto affrontare una sfida ben diversa da quelle sui campi internazionali.

La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, riguarda una passione che Sinner non ha mai nascosto: quella per le due ruote e per i motori. Nonostante i successi nel circuito Atp e la capacità di gestire la pressione dei momenti più importanti, l'esame per la patente si era rivelato un ostacolo tutt'altro che semplice.

Il tennista aveva raccontato con ironia le quattro bocciature, diventate una curiosità tra gli appassionati. Ora, però, è arrivata la promozione che gli permette di coronare il desiderio di guidare una motocicletta.

La passione per le moto era emersa anche recentemente, quando Sinner era stato avvistato in una concessionaria Ducati a Nizza, dove aveva acquistato una due ruote. Un interesse che si aggiunge a quello per le automobili e che accompagna il campione anche lontano dagli impegni sportivi.

Per l'altoatesino si tratta di una soddisfazione diversa da quelle conquistate sui campi da tennis, ma non per questo meno attesa. Dopo quattro esami senza successo, il quinto si è rivelato quello decisivo: Sinner ha finalmente conquistato la sua patente, questa volta senza bisogno di vincere un tie-break.