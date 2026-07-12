LONDRA. «Sto dando tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo dello Slam vuol dire tantissimo per me». Sono le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon, il secondo trionfo consecutivo nel torneo più prestigioso del tennis mondiale.

Il 24enne altoatesino ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il percorso che lo ha portato al bis sull'erba londinese: «Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo avuto delle giornate infinite. Vincere qui, due volte, è incredibile: non pensavo fosse possibile, sono super contento di questo».



Sinner ha poi sottolineato il momento straordinario dello sport italiano, con risultati di primo piano in diverse discipline: «Credo che in questo momento abbiamo in Italia un movimento incredibile. Nel tennis stiamo facendo bene: Cobolli ha fatto la finale a Parigi, Berrettini sta facendo benissimo».

Il numero uno del tennis mondiale ha citato anche gli altri protagonisti dello sport azzurro, dalla MotoGp al giovane talento Kimi Antonelli: «Siamo tutte persone che vogliono dare il 100%. Sono felice di fare parte anch'io di questo giro».

Dopo la premiazione, Jannik Sinner si è anche intrattenuto con il principe William, la moglie Kate e i loro due figli, presenti sul Centre Court per assistere alla finale. Un altro momento speciale in una giornata destinata a entrare nella storia del tennis italiano.