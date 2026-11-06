BOLZANO. Il mondo dell’hockey italiano e altoatesino piange la scomparsa di Michail Aleksandrovic Vassiliev, conosciuto da tutti come Misha, morto giovedì 5 novembre 2026 all’età di 64 anni. L’ex giocatore e allenatore si è spento in un ospedale di Mosca, dove era ricoverato a causa di una malattia. Nato nella capitale russa l’8 giugno 1962, era stato uno dei protagonisti dell’hockey internazionale e aveva legato una parte importante della propria carriera sportiva a Bolzano.

Campione olimpico con l’Unione Sovietica, Vassiliev aveva conquistato la medaglia d’oro ai Giochi invernali di Sarajevo del 1984. Nel suo palmarès figuravano anche l’oro ai Mondiali del 1983, il bronzo nel 1985 e l’argento nel 1987. Una carriera internazionale ricca di successi, prima del lungo percorso che lo avrebbe portato a diventare un punto di riferimento anche nel campionato italiano.

In Italia aveva indossato le maglie dell’Hc Selva, dei Mastini Varese, dell’Ev Bozen e dell’Hc Bolzano, squadra nella quale aveva militato dal 1996 al 2001. Proprio con i Foxes aveva conquistato tre scudetti, nelle stagioni concluse nel 1997, 1998 e 2000, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia del club biancorosso.

Dopo la carriera da giocatore, Misha Vassiliev aveva proseguito il proprio percorso nell’hockey come allenatore. Attualmente ricopriva il ruolo di viceallenatore della Torpedo Nižnij Novgorod, formazione russa. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo sportivo e tra quanti lo avevano conosciuto durante gli anni trascorsi in Alto Adige. Lascia la compagna bolzanina Elena Silvestri, la figlia Anna e il figlio Misha junior.



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