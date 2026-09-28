MERANO. Vive la France e sportivamente con il cuore che sanguina onore e gloria ai cugini transalpini. Non capita tutti i giorni di centrare una doppietta nel gran premio Merano. Ha vinto Jour Polaire davanti al connazionale Sped Emile con il giallonero Ches Demonmirail onorevole terzo su Jardin D'Arthel e sul sorprendente Mensch.

A prima vista potrebbe sembrare una sorpresa ma va detta subito una cosa. Il vincitore è un buon cavallo in terra d'oltralpe ed è allenato da Mickael Seror, uno che mangia e beve cavalli da mani a sera, considerato un top ad Auteuil, la reggia dell'ostacolismo francese. Al posto d'onore Speed Emile che avrebbe fatto meglio chiamarsi Speedy Gonzales vincitore degli ultimi due gran premi Merano nelle astute mani di Macaire, uno che con la corsa meranese ha fatto l'abbonamento e con che risultati!

Di veramente nuovo c'è il successo per la prima volta nella lunga storia di Maia di un fantino di colore, Joel Phelippe, che ha circumnavigato e pilotato con mano delicata ma ferma il suo pupillo Jour Polaire.



L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale.