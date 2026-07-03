ALTA BADIA. È tutto pronto per la 39ª Maratona dles Dolomites - Enel, in programma domenica 5 luglio. Alle 6.30 da La Villa scatterà una delle granfondo più conosciute al mondo, che porterà circa 8.000 ciclisti provenienti da decine di Paesi a pedalare sulle strade delle Dolomiti, completamente chiuse al traffico per l'occasione.

I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi: il Lungo, di 138 chilometri con 4.230 metri di dislivello, il Medio, di 106 chilometri e 3.130 metri di dislivello, e il Sella Ronda, di 55 chilometri con 1.780 metri di dislivello. Il tracciato attraverserà i passi Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola, con arrivo a Corvara.

Anche quest'anno Enel sarà title sponsor della manifestazione, una collaborazione iniziata nel 2008 e consolidata dal 2011. L'azienda sarà presente con il Team Enel e con uno spazio nel Maratona Village, dedicato ai temi dell'efficienza energetica, della mobilità elettrica e delle fonti rinnovabili. La manifestazione conferma inoltre la propria attenzione alla sostenibilità attraverso l'impiego di mezzi elettrici, delle Green Angels in e-bike, la riduzione della plastica monouso e una gestione responsabile dei rifiuti.

L'edizione 2026 sarà dedicata al tema "Pax", un messaggio che richiama il valore della pace e dello sport come strumento di incontro tra persone e culture. Tra i partecipanti figurano anche numerosi volti noti, tra cui il campione del mondo di MotoGP Jorge Martín e l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, insieme ad atleti provenienti da diverse discipline sportive.