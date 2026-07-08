BOLZANO. La tifoseria ai mondiali di calcio in Alto Adige è tradizionalmente divisa tra l'Italia e la Germania (e l'Austria, naturalmente). Rimasti ora però orfani di queste squadre, per chi esultano gli altoatesini? Un piccolo sondaggio tra i politici rivela un tifo norvegese oppure 'bianco', come quello del vice presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Marco Galateo (FdI). "Senza l'Italia in campo - fa sapere - tifo solo per il bel calcio. Non ho una seconda squadra del cuore, ma seguo volentieri le squadre di giocatori a cui sono affezionato". Anche l'assessore provinciale Christian Bianchi (Fi) guarda "con neutralità le varie squadre che sono in gioco. Non tifo nessuno, ma sono molto colpito dal gioco della squadra norvegese e dal bellissimo tifo, con remata vichinga, che è senza dubbio l'aspetto più originale e bello di questo mondiale".

Anche la collega di giunta Ulli Mair (Freiheitlichen) si dice affascinata dal calcio di Haaland & Co. "A differenza di molti paesi con una grande tradizione calcistica, negli ultimi anni la Norvegia ha investito moltissimo nel calcio di strada, nel settore giovanile e nella formazione degli allenatori. Ed è bello vedere come i tifosi norvegesi in tutto il mondo remino, celebrino il culto dei vichinghi e siano semplicemente orgogliosi di essere norvegesi". Tifa la Norvegia anche l'ex governatore Luis Durnwalder (Svp). "E' un piacere guardarli, perché giocano con la gioia di chi non pensa solo ai soldi ma anche al divertimento". "Anche se alla fine il titolo andrà alla Spagna oppure alla Francia di questi mondiali resteranno in memoria le squadre piccole che - come Davide contro Golia - hanno battuto squadre super favorite", aggiunge.

Eva Klotz, ex consigliera provinciale e fondatrice della Süd-Tiroler Freiheit, si dice affascinata degli outsider Norvegia e Svizzera. "Non seguo molto il calcio, ma ho saputo delle numerose sorprese di piccoli che battono i grandi", aggiunge. Fuori dal coro invece il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati, che non fa il tifo per una nazione in particolare, ma simpatizza per l'Argentina. "I mondiali - fa presente - sono caratterizzati anche dal fascino di impianti sportivi di altissima qualità".