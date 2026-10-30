MONTECARLO. Jannik Sinner e Magnus Norman si sono incontrati a Montecarlo. Un primo contatto che segna un passaggio importante nella costruzione del nuovo staff tecnico del campione azzurro, con lo svedese destinato a diventare il suo prossimo allenatore. L’accordo, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbe ormai definito: manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Norman, ex numero 2 del mondo e finalista al Roland Garros nel 2000, è stato avvistato nel Principato, dove risiede. La sua presenza accanto a Sinner alimenta le voci sul cambio alla guida tecnica in vista della stagione 2027. L’ex tennista svedese dovrebbe prendere il posto di Darren Cahill, che ha accompagnato l’altoatesino nella sua ascesa ai vertici del tennis mondiale e che lascerà il team per motivi personali.

La nuova collaborazione dovrebbe svilupparsi accanto a Simone Vagnozzi, già punto di riferimento tecnico di Sinner. L’eventuale ingresso di Norman rappresenterebbe una scelta di continuità, ma anche l’avvio di una nuova fase per il gruppo che ha portato Jannik a conquistare titoli del Grande Slam e a raggiungere il numero uno della classifica Atp.

Il profilo dello svedese è legato soprattutto ai successi ottenuti da allenatore con Stan Wawrinka, accompagnato alla conquista di tre titoli Slam: gli Australian Open del 2014, il Roland Garros del 2015 e gli Us Open del 2016. Un’esperienza che lo ha reso uno dei tecnici più apprezzati del circuito.

Da lunedì Zverev sarà il nuovo n.1 del tennis: completato il sorpasso a Sinner grazie alla vittoria su Griekspoor a Vienna, il tedesco corona l'inseguimento: è il 30° numero 1 della storia. Jannik abdica dopo 95 settimane