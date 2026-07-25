Sabato mattina, 25 luglio, l'FC Südtirol ha affrontato nel secondo test match della preparazione estiva in Val Ridanna l'1. Fußball-Club Kaiserslautern. A seguito della prima amichevole e di una settimana di allenamenti nella zona sportiva di Stanghe di Racines, capitan Tait e compagni hanno sfidato a Vipiteno la formazione della Zweite Bundesliga, seconda massima serie tedesca. La squadra guidata da mister Davide Possanzini è scesa in campo alle ore 11.00 presso il campo sportivo della cittadina altoatesina.



La prima occasione è della formazione tedesca dopo 4' con una conclusione di capitan Ritter da distanza ravvicinata, ma Plizzari si distingue in tuffo. L'estremo difensore si ripete anche al 41', nell'ultima istantanea del primo tempo, su un tiro al volo di mancino di Skyttä dagli sviluppi di corner. Nella parte centrale della frazione l'FC Südtirol crea due occasioni: al 22' il cross di Merkaj viene respinto dalla difesa avversaria, mentre tre minuti più tardi (25') lo stesso attaccante non riesce a finalizzare l'assist di Pyyhtiä, nato da un recupero alto di Tronchin.



Nella ripresa mister Davide Possanzini cambia quasi completamente l'undici iniziale, lasciando in campo il solo Salvatore Molina, mentre anche il Kaiserslautern rivoluziona la formazione. I biancorossi mantengono un atteggiamento propositivo e cercano di mettere in pratica i principi di gioco sviluppati nelle prime settimane di preparazione. Al 69' Berisha conclude alto con il mancino da posizione defilata dopo una sponda di Kanaté. Cinque minuti più tardi è Adamonis ad intervenire in uscita bassa su Tazemeta, lanciato a rete in campo aperto. Dopo 1' di recupero, il direttore di gara decreta la fine della sfida a Vipiteno.



FC SÜDTIROL - 1. FUSSBALL-CLUB KAISERSLAUTERN 0-0



FC SÜDTIROL - Primo Tempo (4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Varnier, Stabile; Tronchin, Pyyhtiä; Lopes, Casiraghi (C), S. Davi; Merkaj.

FC SÜDTIROL - Secondo Tempo (4-2-3-1): Adamonis; Molina, Kofler, Pietrangeli, Veseli; Tait, Martini; Frigerio, Schrott, Mixtur; Odogwu.

A disposizione: Laureti, F. Davi, Rech, Brik, Iuliano.

Allenatore: Davide Possanzini.

1. FUSSBALL-CLUB KAISERSLAUTERN - Primo Tempo: Krahl; Asta, Gyamfi, Kunze, Ritter (C) (45' Kanate), Sahin, Rasmussen, Skyttä, Yardimci, Haas, Elvedi.

1. FUSSBALL-CLUB KAISERSLAUTERN - Secondo Tempo: Onohiol; Sahin (32' Hofmeister), Kanate, Wekesser, Rasmussen (32' Gibs), Berisha, Joly, Robinson, Tazemeta, Schramm, Frees.

A disposizione: Kamga, Jung, Prtajin, Scheer.

Allenatore: Torsten Lieberknecht.

TERNA ARBITRALE: Jacopo Ricci di Rovereto (Edoardo Allegri di Mantova e Axel Mastroianni di Mantova).

RETI: -

NOTE: Cielo sereno, temperatura intorno ai 25 °C; campo in buone condizioni; calci d'angolo: 1-6 (1-3); recupero: 1' + 1'.



Gli allenamenti dell'FCS riprenderanno lunedì mattina, 27 luglio, quando la squadra inizierà la seconda e ultima settimana di preparazione estiva in Val Ridanna. Il prossimo test match nell'agenda biancorossa è fissato per martedì 28 luglio, quando l'FC Südtirol affronterà l'ASC San Giorgio, squadra che milita in Eccellenza, nella terza amichevole in programma. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17.30 a Stanghe di Racines e, anche in questo caso, come già accaduto nella sfida contro l'Auswahl Ridnauntal, l'evento sarà accompagnato da diverse iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi. Nel post-partita, invece, i tifosi avranno l'opportunità di incontrare da vicino i calciatori della prima squadra per una sessione di foto e autografi nel corso del Meet & Greet.

