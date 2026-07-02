BOLZANO. L'FC Südtirol ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Marco Varnier, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2026-2027. Il calciatore ha sottoscritto un contratto della durata di un anno, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

L'accordo prevede inoltre un'opzione per il rinnovo di un'ulteriore stagione, che potrà essere esercitata al verificarsi di specifiche condizioni previste dal contratto.

Entusiasta per l'inizio della nuova avventura, Marco Varnier ha espresso tutta la propria soddisfazione: «Sono molto felice di essere arrivato all'FC Südtirol, una realtà che in questi ultimi anni ha dimostrato solidità e un percorso di crescita costante. Qui trovo un ambiente ambizioso, con tanta voglia di continuare a migliorare e spero di poter dare il mio contributo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza con i colori biancorossi».

Anche la società ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, rivolgendo al difensore un caloroso benvenuto e l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa.