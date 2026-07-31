BOLZANO. Il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Bari, di età compresa tra i 23 e i 49 anni, ritenuti responsabili del lancio di petardi e bombe carta durante la gara di ritorno dei play-out di Serie B giocata il 21 maggio allo stadio Druso. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni sportive per periodi da due a quattro anni.

I tre uomini, tutti denunciati all'Autorità Giudiziaria, hanno provocato l'esplosione di materiale pirotecnico nella tribuna ospiti. Le deflagrazioni hanno causato il ferimento di due persone, medicate sul posto per perdita temporanea dell'udito e lesioni da schegge, e di un minore, poi refertato al Pronto Soccorso con una prognosi di 10 giorni per acufene. Dall'inizio di giugno 2025, la Questura di Bolzano ha firmato in totale 54 Daspo per episodi di violenza o disordine commessi in occasione di incontri di calcio e hockey.