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COTTBUS. Una nuova impresa porta la firma di un talento altoatesino. Mattia Predomo conquista il titolo europeo nello sprint Under 23 ai campionati continentali su pista di Cottbus e regala all’Italia un’altra medaglia d’oro nella penultima giornata della rassegna. Gli azzurri festeggiano anche l’argento di Davide Stella nell’Omnium, restando nelle posizioni di vertice del medagliere a un giorno dalla conclusione.
Predomo costruisce il suo successo nella finale contro il russo Nikita Kiriltsev, superato in due prove. Per il velocista arriva così il titolo europeo di categoria, al termine di un percorso senza sbavature. Il bronzo va al ceco David Peterka, che ribalta la sfida per il terzo posto contro il francese Etienne Oliviero.