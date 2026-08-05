BOLZANO. Si chiude dopo sei stagioni l'avventura di Raphael Odogwu con l'FC Südtirol. Il club biancorosso ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Treviso FBC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante.

Con la maglia del Südtirol, Odogwu ha collezionato 200 presenze, realizzando gol importanti e contribuendo in modo determinante ai successi della squadra, diventando uno dei protagonisti della crescita del club negli ultimi anni.

Nel salutare il giocatore, l'FC Südtirol ha voluto ringraziarlo non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il suo comportamento fuori dal rettangolo di gioco. Il club sottolinea come la dedizione, la simpatia e il rispetto dimostrati in ogni momento abbiano lasciato un segno profondo nella storia biancorossa e nel ricordo dei tifosi.