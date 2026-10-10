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ALTO ADIGE. Una visita a sorpresa per i calciatori dell'Obopuschtra SG 3 Zinnen, che a inizio settimana hanno ricevuto un ospite d'eccezione: Jannik Sinner. Il campione altoatesino, evidentemente in zona, ha fatto tappa a un allenamento della formazione calcistica.
A raccontare l'incontro è una fotografia pubblicata sui social da Plopp, che documenta la presenza del tennista insieme alla squadra. Un'occasione speciale per i giocatori, che hanno potuto incontrare uno dei protagonisti più conosciuti dello sport internazionale.