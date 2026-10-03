LIONE. Il conto alla rovescia per Shanghai è iniziato, ma Jannik Sinner non ha ancora sciolto le riserve sul ritorno in campo. Il numero uno del mondo, fermo da Wimbledon per i problemi al ginocchio destro, ha raggiunto la Francia per un nuovo controllo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Sinner si è affidato a Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei maggiori specialisti del ginocchio. Dal consulto sarebbe arrivata un’indicazione rassicurante: nessuna operazione, almeno per ora, e avanti con le cure. Resta invece senza risposta la domanda più importante: Sinner sarà a Shanghai? Il Masters 1000 comincia il 7 ottobre e il suo nome è ancora tra gli iscritti.