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BOLZANO. Jannik Sinner è atterrato oggi, 25 novembre 2026, all'aeroporto di Bolzano, di ritorno dalla Finlandia dopo l'intervento al ginocchio. Il padre Hanspeter , Alex Vittur, Herbert Schönhuber e Umberto Ferrara sono usciti dall'ingresso principale dello scalo, dove ad attenderli c'era il fratello di Jannik.
Il campione azzurro, invece, stando a quanto riferito dal personale aeroportuale, è stato fatto salire su un'auto direttamente all'hangar, senza transitare dall'area arrivi.
L'arrivo è avvenuto attorno alle 10.40 di stamattina, 25 novembre. Ad attendere il tennista c'era il fratello Mark.
La presenza di Ferrara e le modalità di uscita dall'hangar si basano invece sulle informazioni da te fornite.