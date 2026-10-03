BOLZANO. Tre mesi di assenza dai campi, il rientro slitta ancora e scatta l'allarme. Jannik Sinner ha rinunciato anche al Masters di Shanghai: dopo aver saltato l'appuntamento con l'Atp di Pechino (dove avrebbe dovuto difendere il titolo vinto lo scorso anno) il n.1 del tennis mondiale non giocherà nemmeno il 1000 in programma nella metropoli cinese, "Sfortunatamente non potrò essere in campo al Rolex Shanghai Masters quest'anno come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare a Shanghai, mi dispiace di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo l'anno prossimo" il messaggio affidato a Instagram con cui Sinner annuncia l'ennesima rinuncia.



Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto: l'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Poi sono cominciati i guai legati all'infiammazione tendinea extra articolare al ginocchio destro, un problema non di grave entità ma con rischio ricadute. Sinner ha ribadito più volte di volersi prendere cura del suo fisico, già stressato da un calendario che non lascia troppi margini di recupero: detto questo da allora sono state solo rinunce.



Il torneo di Montreal a inizio agosto, seguito dal Master di Cincinnati, fino agli Us Open: e ora tutta la trasferta asiatica che gli può costare lo scettro. Infatti il regno di Sinner è fortemente insidiato da Alexander Zverev, battuto dall'altoatesino a Wimbledon, ma da allora - complici le assenze dell'italiano e di Carlos Alcaraz - ha viaggiato come un treno vincendo pure lo slam americano dopo il Roland Garros. Il tedesco sta giocando a Pechino dove ha raggiunto senza problemi i quarti, dove affronterà Novak Djokovic. Se vincesse entrambi i tornei cinesi sarà matematicamente il nuovo numero 1 (il tedesco avrebbe 11.040 punti, mentre Sinner 10.950).



L'assenza prolungata e la comunicazione con il contagocce poi sollevano dubbi e fanno pensare al mistero, se bastano un avvistamento e una foto postata sui social da una fan in compagnia del campione ad alimentare incertezze sulla condizione di Sinner. In particolare lo scatto che poi ha fatto il giro del web conteneva due tag, il primo del ristorante dove si trovavano l'azzurro e la tifosa, vicino all'Hopital Privé Jean Mermoz, a Lione, dove opera il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, specialista nelle problematiche del ginocchio. E il secondo, poi rimosso, del Santy Orthopedic Center, altra clinica della zona dove riceve sempre lo stesso professore.



Quanto basta per ipotizzare, in assenza di comunicazioni ufficiali, come prossimo step un intervento chirurgico al ginocchio del campione. Che pure tutto il mese di agosto si è sottoposto a una terapia mirata, anche con l'uso di onde d'urto, spostandosi tra Milano e Jmedical della Juventus. A settembre Sinner è tornato ad allenarsi anche con la racchetta, immortalato in campo con il coach Simone Vagnozzi e anche con il compagno di nazionale Flavio Cobolli. Segnali che facevano avvicinare il rientro.



Intanto a Tokyo avventura al capolinea per Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, il primo eliminato dal paraguaiano Daniel Vallejo 7-6 6-1, il secondo da Carlos Alcaraz con lo stesso punteggio. Tornando a Sinner, è certo di rimanere il n.1 fino al 18 ottobre e il finale di stagione è tutto da scrivere: il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre (21-24 a Riad torneo multi milionario ma con l'incognita di una escalation della guerra in Medio Oriente) dove in tabellone è previsto contro Alex De Minaur, poi affronterebbe Novak Djokovic e Alcaraz in finale. Sinner risulta iscritto anche all'Atp di Vienna (26 ottobre-1 novembre), al Master 1000 di Parigi (2-8 novembre) e alle Atp Finals di Torino (15-22 novembre). A chiudere l'anno c'è l'appuntamento con la Coppa Davis a Bologna, qui nessuna conferma della presenza di Sinner in azzurro. Dopo tre mesi di stop la data del rientro non c'è, e cresce l'allarme