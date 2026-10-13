SESTO PUSTERIA. Per tornare al vertice del tennis mondiale, Jannik Sinner ha deciso di affidarsi a uno degli ortopedici più conosciuti dello sport italiano. Sarà Herbert Schoenhuber, lo specialista che nel 2022 seguì il recupero di Sofia Goggia in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino, ad accompagnare il campione altoatesino nel percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio destro. Una scelta importante dopo la decisione di interrompere anticipatamente la stagione 2026.

Il problema che ha costretto Sinner a fermarsi è una sindrome della bandelletta ileotibiale, un'infiammazione che interessa la struttura fibrosa situata lungo la parte esterna della coscia e del ginocchio. Il tennista ha preferito rinunciare agli ultimi appuntamenti dell'anno per concentrarsi sulle cure e sulla riabilitazione, con l'obiettivo di tornare in campo a gennaio 2027, in Australia. I tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico.

La scelta di Schoenhuber richiama inevitabilmente il precedente di Sofia Goggia. Nel 2022 la campionessa bergamasca, reduce da un grave infortunio, riuscì a partecipare ai Giochi olimpici di Pechino, conquistando anche la medaglia d'argento nella discesa libera. Un recupero particolarmente rapido, nel quale ebbe un ruolo importante proprio lo specialista milanese. Una vicenda che rappresenta un precedente significativo, pur trattandosi di problemi fisici differenti.

Intanto anche Goggia sta attraversando un periodo complicato. La sciatrice ha annunciato che non prenderà parte all'apertura della stagione di Coppa del mondo a Sölden, il 24 ottobre, dopo essere stata colpita da un virus contratto successivamente al ritiro di Ushuaia. Per Sinner, invece, i prossimi mesi saranno dedicati al recupero fisico e alla preparazione del 2027, con la priorità di ritrovare una condizione che gli permetta di competere nuovamente ai massimi livelli.