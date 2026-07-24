MONTREAL. Arriva la conferma dagli organizzatori del Masters 1000: Jannik Sinner non prenderà parte al torneo.  L’altra assenza tra i “big” sarà quella di Djokovic. 

Il via, fissato al 2 agosto, avrà luogo senza il campione altoatesino, inizialmente presente negli iscritti e fresco di trionfo a Wimbledon.

Si interrompe così la serie a striscia positiva di sei Masters 1000 vinti in maniera consecutiva. 

Contando l’assenza di Jannik Sinner, gli azzurri presenti saranno: Musetti, Cobolli, Berrettini, Bellucci, Sonego e Darderi. 