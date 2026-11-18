BOLZANO. Jannik Sinner sarebbe in partenza per gli Stati Uniti per un nuovo consulto al ginocchio destro. A riportarlo è Vanity Fair, secondo cui il tennista altoatesino avrebbe deciso di chiedere un ulteriore parere dopo gli accertamenti in Italia. Il dolore lo tiene lontano dalle competizioni dalla finale di Wimbledon, vinta a luglio.

Finora Sinner ha seguito una terapia conservativa. Il possibile viaggio negli Stati Uniti servirebbe a sottoporre il caso a un altro specialista. La scorsa settimana Valentino Rossi ha raccontato di aver incontrato il tennista e di aver saputo da lui che il ginocchio gli dava ancora qualche problema.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato anche il cambio nello staff tecnico. Magnus Norman prende il posto di Darren Cahill, che negli ultimi cinque anni ha affiancato Simone Vagnozzi. «Voglio giocare ancora dieci anni», aveva detto Sinner durante un recente evento con lo sponsor Allianz.

Secondo il programma, Sinner dovrebbe tornare in campo al Six Kings Slam di Riad, in calendario dal 27 al 30 dicembre 2026. L’obiettivo successivo è l’Australian Open, primo Slam della stagione 2027.