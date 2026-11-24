BOLZANO. Intervento riuscito per Jannik Sinner, operato al ginocchio in Finlandia dal professor Lasse Lempainen. Il campione altoatesino, partito lunedì 23 novembre 2026 con un volo privato da Bolzano alla volta di Turku, è stato sottoposto a un intervento di allungamento della bandelletta ileotibiale, dopo che le terapie conservative non avevano dato i risultati sperati.

A spiegare la patologia, conosciuta anche come “ginocchio del corridore”, è Fabrizio Cortese, direttore dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto: «È un sovraccarico funzionale della fascia fibrosa che corre lungo il lato esterno della coscia, dal bacino fino alla tibia. Provoca dolore sulla faccia laterale dell’articolazione, che si accentua con lo sforzo ripetuto». A favorirla, nel tennis, sono le continue frenate e i cambi di direzione.

Secondo il medico altoatesino Herbert Schönhuber, la tecnica chirurgica adottata rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere i persistenti disturbi del tennista. Normalmente, come spiegato dall’ortopedico Federico Bove dell’ospedale Niguarda di Milano, il trattamento prevede la riduzione del carico, il controllo dell’infiammazione e la fisioterapia mirata.

Ora sarà fondamentale rispettare i tempi della riabilitazione. «Rientrare prima che i tessuti abbiano recuperato espone a recidive e alla cronicizzazione del dolore», ha avvertito l’ortopedico Francesco Ippolito. Le prospettive, tuttavia, sono incoraggianti: «Con un percorso riabilitativo completo, la prognosi è generalmente favorevole».