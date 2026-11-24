TURKU. Jannik Sinner è stato operato con successo al ginocchio destro in Finlandia. L'intervento, eseguito martedì 24 novembre a Turku dal chirurgo ortopedico Lasse Lempainen, è andato secondo i piani. A confermarlo a Rai Südtirol è stato Herbert Schönhuber, medico sportivo di Brunico che ha accompagnato Sinner in Finlandia.

Durante l'operazione lo specialista finlandese ha effettuato un allungamento della bandelletta ileotibiale, la fascia di tessuto tendineo che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Secondo Schönhuber, si tratta della soluzione più delicata dal punto di vista medico e meno stressante per risolvere in modo duraturo i problemi che da mesi affliggono il tennista.

Per Sinner si apre ora una nuova fase, quella della riabilitazione. Secondo i medici, i tempi di guarigione sono stimati in circa tre mesi. Il campione altoatesino salterà quindi l'inizio della prossima stagione e non sarà in campo agli Australian Open di gennaio. La data del ritorno alle competizioni dipenderà dall'andamento del recupero.