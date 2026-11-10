MILANO. Jannik Sinner guarda oltre l’infortunio e pensa a una carriera ancora lunga: l’obiettivo – dice – è giocare per altri 10-15 anni. Il campione altoatesino parla del proprio futuro durante un incontro a Palazzo Allianz, a Milano, mentre prosegue il recupero dal problema al ginocchio che lo tiene lontano dalle competizioni da luglio.

Il desiderio di tornare è forte, ma non a costo di affrettare i tempi. «Non sono mesi semplici, mi manca la competizione, dare il 100 per cento. Se dovessi tornare in campo un mese dopo non cambia niente. È stato comunque un anno molto interessante, ho vinto Wimbledon, ma ora devo solo pensare a seguire le cure».

Sinner non nasconde il peso delle aspettative: «La pressione certo, un po’ la sento ma non posso fare altrimenti. Avevamo in mente un obiettivo (la Cina) e abbiamo dovuto cambiare in corsa. Io devo ascoltare quello che mi dicono i medici». La prospettiva di continuare a giocare per molti anni rende ancora più importante una ripresa senza rischi.

Quanto alle condizioni fisiche, l’altoatesino rassicura senza indicare una data precisa: «Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per tornare più forte. Sto seguendo tutti i protocolli che ci hanno dato e lavoriamo per essere in campo prima possibile… Vediamo». Tra le ipotesi per il rientro c’è il Six Kings Slam di Riad, dal 27 al 30 dicembre, in vista degli Australian Open di gennaio 2027.

All’incontro è presente anche Darren Cahill, protagonista di cinque anni di collaborazione con il tennista. «Di lui mi ha sempre colpito la curiosità. Fa tante domande per continuare a migliorare, come tennista e come persona. Noi siamo stati il suo team e abbiamo cercato di aiutarlo ma alla fine quello che va in campo è lui», racconta l’allenatore australiano.

Jannik ricambia con parole di gratitudine: «Ho avuto la fortuna di incontrare tante persone di sport diversi. Mi piace chiedere, soprattutto ai grandi campioni perché c’è sempre qualcosa da imparare. Darren ha tanta esperienza ha vissuto momenti sul campo prima di me e mi ha aiutato molto in questi anni». Dopo la separazione da Cahill, il nuovo riferimento tecnico sarà Magnus Norman.

Non manca un passaggio sulla Formula 1 e su Kimi Antonelli: «Lui ha fatto una grande stagione, è davvero bravissimo. Soprattutto dopo quello che ha passato l’anno scorso, ha avuto momenti di difficoltà ma è riuscito a recuperare e gli faccio i miei complimenti, davvero tanta roba». Ma il messaggio principale di Sinner resta quello della pazienza: prima recuperare completamente, poi tornare a competere con lo sguardo rivolto ai prossimi anni.