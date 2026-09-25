MONTECARLO. «Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere». Così Jannik Sinner, sui social, ha annunciato che non parteciperà nemmeno al torneo di Pechino.

Per il numero uno al mondo si tratta dell’ennesimo forfait dopo il trionfo a Wimbledon del 12 luglio, ultima apparizione ufficiale dell’altoatesino. Il problema al ginocchio destro lo aveva già costretto a rinunciare prima al Masters 1000 di Montreal e poi a quello di Cincinnati, dove avrebbe dovuto preparare l’assalto all’ultimo Slam della stagione. ANSA.it

Il recupero, però, si è rivelato più lungo del previsto. Il 21 agosto Sinner aveva annunciato anche la rinuncia agli Us Open, spiegando di aver bisogno di altro tempo dopo essere tornato ad allenarsi a Montecarlo. L’obiettivo era diventato a quel punto la tournée asiatica, con Pechino e Shanghai nel mirino. Il nuovo forfait conferma invece che il ginocchio non consente ancora al campione di San Candido di tornare alle competizioni.

Dopo Wimbledon, dunque, Sinner ha saltato in successione Montreal, Cincinnati, Us Open e ora Pechino.