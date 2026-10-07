BOLZANO. «La salute viene prima di tutto». Adriano Panatta commenta così lo stop di Jannik Sinner, costretto da problemi fisici a saltare il finale di stagione. L’ex campione azzurro esprime dispiacere e sostiene la decisione di fermarsi per recuperare.

«Come sta Sinner? È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l’interesse, ma sinceramente non lo so», precisa Panatta. «Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia».

Per Panatta, il recupero richiede pazienza: «Quando c’è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi».

Il messaggio si chiude con un augurio a Sinner: «Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo».