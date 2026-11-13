TRENTO. "Ciao, sono Jannik. Grazie per l'incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla". Jannik Sinner sbarca ufficialmente su TikTok con il suo primo video, inaugurando una nuova fase della sua presenza sui social. Il profilo sulla piattaforma particolarmente popolare tra i giovanissimi era stato aperto già lo scorso anno, ma fino a oggi il campione altoatesino non aveva ancora pubblicato contenuti.

"Penso che ora sia il momento di cominciare - spiega l'ex numero 1 - Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti". Un invito rivolto direttamente ai tifosi, che potranno così scoprire aspetti meno conosciuti della quotidianità del tennista di Sesto Pusteria.

Con il debutto su TikTok, Sinner punta a rafforzare il rapporto con i suoi sostenitori, mostrando non soltanto allenamenti e impegni sportivi, ma anche momenti della vita lontano dalle competizioni. Una scelta che apre una nuova finestra sul mondo del campione altoatesino, sempre più presente anche fuori dal circuito tennistico.

Intanto oggi, venerdì 13 novembre, Sinner ha incontrato a Torino, nella sede della Nuvola Lavazza, il presidente Giuseppe Lavazza e centinaia di dipendenti dell’azienda. "Un bel pomeriggio alla Nuvola Lavazza, dove ho avuto il piacere di incontrare la famiglia Lavazza e tante persone che ogni giorno lavorano in questa bellissima realtà. Con la famiglia Lavazza si è creato negli anni un legame speciale, che va oltre la partnership, fatto di valori condivisi e soprattutto di persone. Grazie a tutti per l'affetto che mi dimostrate sempre". Il tennista, brand ambassador del marchio dal 2019 con una partnership fino al 2030, ha anche risposto alle domande di alcuni collaboratori.