SESTO PUSTERIA. Una giornata iniziata in sala operatoria e conclusa con i sorrisi attorno a un tavolo. Dopo l’intervento al ginocchio, cui si è sottoposto nella mattinata di martedì 24 novembre 2026 a Turku, in Finlandia, Jannik Sinner si è concesso una serata di svago e allegria per festeggiare il 62° compleanno di papà Hanspeter.

Il fuoriclasse altoatesino ha pubblicato sui propri profili social una fotografia dei festeggiamenti, accompagnandola con una dedica affettuosa, scritta in inglese: «Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te, ogni giornata sembra sempre più bella».

Seduti al tavolo con Jannik e Hanspeter Sinner anche il manager del campione, Alex Vittur, il medico di fiducia Paolo Zangrillo, il dottor Herbert Schonhuber e altri due componenti dello staff medico del tennista.

Una parentesi di serenità e leggerezza in una giornata particolarmente importante per il fuoriclasse di Sesto Pusteria, che proprio oggi ha annunciato l’inizio del percorso di recupero dopo l’operazione. Per una sera, però, il pensiero del ritorno in campo ha lasciato spazio agli affetti e ai festeggiamenti per papà Hanspeter.