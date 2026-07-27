BOLZANO. Jannik Sinner è un campione «focoso», ma oggi sa controllare le emozioni e trasformarle in un punto di forza. È il ritratto tracciato da Simone Vagnozzi, suo allenatore dal 2022, in un'intervista rilasciata a Walter Veltroni sul Corriere della Sera.

Il carattere di Jannik: focoso ma capace di gestirsi

Vagnozzi racconta che, contrariamente all'immagine fredda e impassibile che trasmette in campo, Sinner è una persona molto emotiva. «Jannik è un tipo focoso», spiega, ma nel corso degli anni ha imparato a controllare le emozioni e a convivere anche con i momenti difficili e con i crolli di rendimento, senza farsene travolgere.

L'incontro e la crescita

Il tecnico marchigiano ricorda di aver conosciuto Sinner quando era ancora giovanissimo, grazie anche al lavoro svolto con Riccardo Piatti. Dal 2022, quando è diventato il suo allenatore, ha trovato un ragazzo con una straordinaria voglia di migliorarsi e di ascoltare, qualità che considera decisive per arrivare al vertice mondiale.

Un perfezionista che non si accontenta

Secondo Vagnozzi, la caratteristica più importante di Sinner è l'ambizione. Racconta che, al loro primo colloquio, sperava quasi che il tennista non gli dicesse di essere soddisfatto di entrare nella top ten. Invece Jannik gli disse chiaramente che quello non era il suo obiettivo finale. Per il coach, questa mentalità è ciò che distingue i grandi campioni.

Il lavoro mentale

Una parte fondamentale della crescita ha riguardato l'aspetto psicologico. Vagnozzi spiega che il suo compito è aiutare Sinner a mantenere equilibrio dopo le vittorie e dopo le sconfitte, evitando sia l'euforia sia l'abbattimento. L'obiettivo è restare concentrati sul lavoro quotidiano.

Il rapporto con lo staff

Vagnozzi sottolinea il clima di grande collaborazione con Darren Cahill. I due condividono la stessa visione tecnica e, quando emergono opinioni diverse, preferiscono confrontarsi privatamente senza mai creare tensioni davanti al giocatore.

Un campione ancora migliorabile

Pur essendo il numero uno del mondo, Sinner continua a lavorare su dettagli tecnici e tattici. Vagnozzi evidenzia come il campione altoatesino sia sempre disposto a mettersi in discussione e a cercare nuovi margini di miglioramento.

Il paragone con McEnroe

Alla domanda su un'ipotetica sfida tra il Sinner di oggi e John McEnroe, Vagnozzi sorride: sarebbe una partita affascinante proprio per il contrasto tra due personalità molto diverse, ma accomunate da un talento straordinario.