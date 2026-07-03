LONDRA. Missione compiuta per Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale di Wimbledon superando l'americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. Il numero uno del mondo conferma il suo eccellente stato di forma, imponendosi in poco più di due ore grazie a una prestazione di grande solidità, soprattutto al servizio, fondamentale che gli ha permesso di uscire indenne anche dai pochi momenti di difficoltà.

Il primo set è stato equilibrato fino al settimo game, quando Sinner ha trovato il break decisivo con una risposta profonda che ha messo in crisi Brooksby. Da quel momento l'altoatesino non ha più concesso nulla al servizio, chiudendo il parziale 6-4 con numeri impressionanti: sei ace, oltre il 70% di prime in campo e quasi il 90% di punti vinti con la prima. Nel secondo set l'americano ha avuto le prime palle break del match, ma Sinner le ha annullate con personalità, infilando poi quattro game consecutivi che gli hanno consentito di allungare e chiudere 6-3.

L'avvio del terzo set ha regalato l'unico vero sussulto dell'incontro. Brooksby è riuscito infatti a strappare il servizio all'azzurro nel game inaugurale, ma la reazione del campione italiano è stata immediata. Controbreak nel gioco successivo e nuovo equilibrio ristabilito sull'1-1. Da lì in avanti Sinner ha ripreso a comandare gli scambi, continuando a martellare con il servizio e costringendo l'americano a rincorrere.

Il momento decisivo è arrivato sull'equilibrio del 3-3. Brooksby, sotto pressione, ha commesso due doppi falli nello stesso game, consegnando a Sinner le occasioni per il break. L'azzurro ha sfruttato la seconda possibilità e ha poi difeso senza problemi il vantaggio fino al 6-4 finale, chiudendo l'incontro con autorevolezza. Per il numero uno del ranking mondiale arriva così il pass per gli ottavi di finale, dove proseguirà la sua rincorsa al titolo londinese, confermando ancora una volta di essere uno dei principali favoriti del torneo.