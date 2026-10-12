BOLZANO. Jannik Sinner guarda al recupero e al ritorno in campo nel 2027. A raccontarlo è Filippo Volandri, capitano non giocatore della squadra azzurra di Coppa Davis, intervenuto a margine della cerimonia dei Collari d’Oro del Comitato olimpico nazionale italiano.

«Ci siamo sentiti. Jannik non guarda al numero uno: guarda allo stare bene e al miglioramento, è quello che mi ha detto e per questo sono tranquillo», ha spiegato Volandri. Al centro del confronto, dunque, le condizioni del tennista e il percorso per ritrovare la forma migliore.

Il capitano azzurro ha espresso fiducia nella decisione di Sinner: «Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo».

Per Volandri, il rientro richiederà tempo, ma la fiducia nel lavoro del tennista resta piena. «Siamo sicuri che sarà così», ha concluso, riferendosi all’obiettivo di tornare al massimo.