LONDRA. Alexander Zverev mette subito pressione a Jannik Sinner nella finale di Wimbledon e conquista il primo set sul Centre Court. Il tedesco parte con grande aggressività e riesce a spezzare l’equilibrio iniziale, portandosi avanti nel match più importante dei Championships.

Jannik Sinner prova a rispondere colpo su colpo, affidandosi alla solidità da fondo campo e alla precisione del servizio. Lo spettacolo è bellissimo. Il primo set è vinto dal tedesco al tie-break.



Per l’azzurro, che arrivava alla sfida forte di nove vittorie consecutive contro il rivale, ora inizia la rincorsa.