SOELDEN. Parte con un settimo posto la stagione di Coppa del mondo di Alex Vinatzer. Il gardenese è il migliore degli azzurri nello slalom gigante di Soelden, conquistando un piazzamento incoraggiante grazie a una bella rimonta nella seconda manche. A dominare la gara sul ghiacciaio Rettenbach è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che festeggia il successo ballando la samba davanti al pubblico.

Il 26enne nato a Oslo, campione olimpico e detentore della coppa di specialità, chiude in 1'44"72, precedendo gli svizzeri Loic Meillard e Marco Odermatt, staccati di 50 centesimi. Per Pinheiro è la nona vittoria in Coppa del mondo, proprio sulla pista dove aveva conquistato il primo successo nel 2020, quando gareggiava ancora per la Norvegia.

Buona la prova di Vinatzer, che recupera sette posizioni rispetto alla prima manche e termina settimo in 1'45"80. «Ho ancora fatto fatica sul ripido, ma entrare nei primi dieci è già una gran bella soddisfazione. Ci proverò ancora», commenta il gardenese, seguito tecnicamente anche dall’ex gigantista Max Blardone.

Delusione invece per gli altri italiani. Giovanni Borsotti, ottavo dopo la prima discesa, esce poco dopo il via della seconda manche. Fuori anche Giovanni Franzoni, tradito da un errore su una pista resa particolarmente insidiosa dalle condizioni del fondo e dalla scarsa visibilità. La Coppa del mondo riprenderà il 14 e 15 novembre a Levi, in Finlandia, con gli slalom femminile e maschile.