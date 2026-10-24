BOLZANO. Thomas Rottensteiner è stato eletto nuovo presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg). L’imprenditore altoatesino ha trionfato alla 48esima assemblea nazionale ordinaria elettiva di Bolzano con il 77,29% (1597 voti). L’avversaria, Federica Manzoni Pesenti di Bergamo, si è fermata al 22.65% (468 voti). Rottensteiner nell’anno del Centenario della Fisg è l’undicesimo presidente federale.

Con Rottensteiner, 63 anni di Renon, l’Alto Adige ritorna alla guida degli sport del ghiaccio in Italia dopo 12 anni. Infatti, l’ultimo era stato Giancarlo Bolognini, rodigino di nascita ma da sempre bolzanino presidente dal 1998 al 2014. Rottensteiner succede al presidente Andrea Gios che nella precedente assemblea di luglio non aveva raggiunto il quorum del 66,67% per un mandato superiore al terzo.