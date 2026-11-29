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BOLZANO. Domenica amara per il Südtirol, sconfitto per 2-0 dal Mantova allo stadio Druso nella sfida del campionato di Serie B disputata domenica 29 novembre 2026. I biancorossi devono fare i conti con una battuta d’arresto davanti al pubblico di casa.
A spezzare l’equilibrio è stato Castellini, che ha portato in vantaggio la formazione ospite al terzo minuto di recupero del primo tempo, proprio a ridosso dell’intervallo.
Nella ripresa il Südtirol non è riuscito a ristabilire la parità. All’86’ è arrivato il raddoppio del Mantova, con Cajazzoservito da Kouda.
Nel finale anche un problema per Tomasevic, costretto a lasciare momentaneamente il terreno di gioco dopo aver rimediato un colpo al labbro. Quattro i minuti di recupero concessi dall’arbitro.
Il Mantova conquista così i tre punti, mentre la formazione altoatesina chiude la domenica senza reti e con una sconfitta interna.