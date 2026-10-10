BOLZANO. A tre settimane dalla trasferta vinta ad Arezzo, gli altoatesini tornano in campo: sul proprio cammino, oggi al Druso, arriva l’Ascoli. Una neopromossa sorprendente, ad un solo punto dalla formazione di Possanzini.



Il primo tempo si è aperto con una fase di possesso palla alternato, senza troppi spunti offensivi per entrambe le parti. Alla metà della frazione, va forte l’Ascoli – tra Silipo, Brunori e D’Uffizi – sempre fermati da un’ottima difesa, o da un inammovibile Plizzari. Ottima chance al 36’ per Vasic che, su una palla verticalizzata dalla trequarti, calcia di prima: Vitale ha prontamente sventato il pericolo.



Südtirol: Plizzari, Stivanello, Giorgini, Stabile, Molina, Rispoli, Tronchin, Lopes, Davi, Okoro, Vlasic

All. Possanzini D.

Ascoli: Vitale, Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre, Corradini, Damiani, Silipo, Olivieri, D'Uffizi, Brunori

All. Tomei F.