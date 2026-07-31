BOLZANO. Giornata di mercato intensa per l'FC Südtirol, che ufficializza due innesti e una cessione in vista della nuova stagione. In biancorosso arrivano l'attaccante Rares Burnete e il difensore Davide Veroli, mentre Raphael Kofler saluta il club per trasferirsi al Cagliari.

Il primo volto nuovo è quello di Rares Burnete, prelevato dall'U.S. Lecce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione. «Sono molto felice del mio approdo all'FC Südtirol. Penso che questo sia il passo giusto per la mia carriera e spero di poter dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Conoscevo già alcuni dei miei compagni, che mi hanno parlato molto bene dell'ambiente e di tutto ciò che riguarda la società. Ho trovato un contesto serio e professionale, che ritengo ideale per continuare il mio percorso di crescita», ha dichiarato il giovane attaccante.

Il secondo rinforzo è Davide Veroli, che arriva dal Cagliari Calcio anche lui con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027. «Sono davvero felice del mio arrivo all'FC Südtirol. Entro a far parte di una società importante, che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante e significativa. Da parte mia ci saranno la massima disponibilità, grande impegno e la volontà di dare tutto per questa maglia e per il club. Negli ultimi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Vasic, che mi ha parlato molto bene dello staff, dei compagni e dell'ambiente della società nel suo complesso», ha spiegato il difensore.

Sul fronte delle uscite, il Südtirol ha invece definito il trasferimento di Raphael Kofler al Cagliari. Il difensore si trasferisce in Sardegna in prestito fino al 30 giugno 2027, con obbligo di riscatto al raggiungimento di specifici parametri contrattuali. Nel salutare il giocatore, il club biancorosso ha ringraziato Kofler «per gli anni trascorsi insieme e per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati durante tutto il suo percorso in biancorosso», augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.