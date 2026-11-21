BOLZANO. Il Südtirol torna finalmente alla vittoria. Gli altoatesini superano la Cremonese per 1-0, conquistando tre punti preziosi contro una formazione che arrivava all'appuntamento forte di tre successi consecutivi. A decidere la sfida è Stivanello, autore del gol al 13' del primo tempo e protagonista anche dell'espulsione nei minuti di recupero.

Un successo particolarmente importante per il Südtirol, che interrompe un lungo digiuno e ritrova fiducia dopo settimane complicate. Di fronte c'era una Cremonese in grande forma, reduce da tre vittorie di fila e determinata a proseguire la propria serie positiva. Gli altoatesini sono però riusciti a sbloccare il risultato nelle prime battute, difendendo poi il vantaggio fino al triplice fischio.

La partita si accende ulteriormente nel finale. Al 91' Stivanello, già ammonito, interviene con un calcio in netto ritardo su un avversario, interrompendo un'azione offensiva della Cremonese. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino giallo, mandando anzitempo negli spogliatoi proprio il giocatore che aveva deciso l'incontro.

Costretto a disputare gli ultimi minuti in inferiorità numerica, il Südtirol stringe i denti e riesce a conservare il prezioso vantaggio. Al triplice fischio può finalmente esplodere la gioia degli altoatesini, che ritrovano i tre punti dopo oltre due mesi e fermano la corsa della Cremonese. Una vittoria che restituisce entusiasmo e rappresenta una boccata d'ossigeno per il prosieguo del campionato.