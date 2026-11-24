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PALERMO. Serata da dimenticare per il Südtirol, travolto per 4-1 dal Palermo allo stadio Renzo Barbera nel turno infrasettimanale di oggi, martedì 24 novembre, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Davide Possanzini paga soprattutto un avvio di gara disastroso.
Ai siciliani bastano infatti otto minuti per sbloccare il risultato con Dennis Johnsen, mentre al 14' arriva il raddoppio firmato da Joel Pohjanpalo. Nel primo minuto di recupero del primo tempo, Dominic Vavassori firma il 3-0, mandando le due squadre negli spogliatoi con un pesante passivo per gli altoatesini.
Il Südtirol prova a reagire nella ripresa e al 52' trova la rete con Fabio Rispoli, che accorcia le distanze e riaccende le speranze dei biancorossi. Al 68', però, Johnsen firma la doppietta personale su assist di Filippo Ranocchia, spegnendo le ambizioni di rimonta degli ospiti.
Una brusca battuta d'arresto per il Südtirol, reduce dalla vittoria casalinga contro la Cremonese. La squadra altoatesina non riesce a dare continuità al successo del turno precedente, incassando quattro reti nella difficile trasferta in casa della capolista.
(foto FC Sudtirol)