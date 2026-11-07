PISA. In palio punti importanti nella corsa ai playoff, nella trasferta toscana: i neroazzurri si presentano all'appuntamento con 15 punti, uno in più rispetto agli altoatesini, a quota 14.



Avvio senza grandi emozioni, con il Südtirol che trova una buona occasione al 19': Burnete supera Confente, ma Primasso salva sulla linea. Al 26' il Pisa passa in vantaggio con Tramoni, che finalizza un'azione di contropiede orchestrata da Leris. Gli altoatesini reagiscono e al 33' trovano il pareggio con Vasic, bravo a sfruttare una respinta mancata del portiere toscano su un cross di Lopes. Si va al riposo sull'1-1.



Nella ripresa il Südtirol parte forte e mette sotto pressione il Pisa, ma al 73' sono i toscani a colpire con Leris, che di testa firma il 2-1 sugli sviluppi di un corner. La reazione biancorossa è immediata: tre minuti dopo Vasic trova la doppietta personale e ristabilisce la parità sul 2-2. All'89' l'altoatesino viene espulso dopo l'intervento del VAR per un fallo su Leris. Nel recupero il Pisa cerca il colpo decisivo, ma il risultato non cambia.



Le Formazioni

Pisa: Confente, Calabresi, Primasso, Angori, Marras, Loyola, Correia, Leris, Moreo, Tramoni, Pittarello.

All. Bianco



Südtirol: Plizzari, Stivanello, Giorgini, Stabile, Molina, Rispoli, Tronchin, Vasic, Lopes, Burnete, Okoro.

All. Possanzini